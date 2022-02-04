В польском минобороны сообщили о прибытии передовой группы дополнительных американских войск

Передовая группа американских военнослужащих, которая займется размещением дополнительных сил армии США в Польше, уже прибыла в страну. Об этом заявил польский министр обороны Мариуш Блащак.

Глава польского военного ведомства Мариуш Блащак подчеркнул, что Пентагон намерен значительно нарастить свой контингент в Восточной Европе. При этом около 1700 американских солдат и офицеров будут дополнительно дислоцированы в Польше.

«Идет подготовка к приему основных сил бригадной боевой группы из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. Передовая группа уже в Польше», — написал Блащак в личном Twitter-аккаунте.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби ранее сообщил, что нынешняя переброска частей американской армии в Польшу, Румынию и ФРГ связана с необходимостью «поддержки союзников» и осуществляется на временной основе.

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