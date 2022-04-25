В Польше заявили о готовности полностью отказаться от импорта российского газа

Отказ от импорта голубого топлива распространяется на все восточные входы в Польшу. Стемпень добавил, что в такой ситуации не будет необходимости запускать кризисное управление или ограничивать поставки потребителям. По его словам, в сентябре текущего года планируется открыть газопровод Baltic Pipe от норвежского шельфа через Данию в Польшу.