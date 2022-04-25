В Польше заявили о готовности полностью отказаться от импорта российского газа

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Власти Польши готовы полностью отказаться от поставок российского газа. Об этом заявил глава компании-оператора польской сети газопроводов Gaz-System Томаш Стемпень, передает ТАСС.
Отказ от импорта голубого топлива распространяется на все восточные входы в Польшу. Стемпень добавил, что в такой ситуации не будет необходимости запускать кризисное управление или ограничивать поставки потребителям. По его словам, в сентябре текущего года планируется открыть газопровод Baltic Pipe от норвежского шельфа через Данию в Польшу.
«Мы рассчитываем на то, что в январе 2023 года этим газопроводом пойдет 1,1 млн кубометров газа в час», — подчеркнул глава Gaz-System.
Ранее немецкая компания Uniper заявила, что в будущем будет возможно расплачиваться за поставки газа из РФ в евро, при этом выполняя требования России по расчетам за голубое топливо.