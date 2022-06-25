В Польше захотели разместить у себя бригадную боевую группу НАТО

Польша добивается размещения на территории страны бригадной боевой группы НАТО. Варшава ждет решения по данному вопросу на саммите альянса в Мадриде, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью изданию Polska Times.
«Я подтверждаю, что мы стремимся к размещению в Польше бригадной группы в рамках структур НАТО. Саммит в Мадриде укрепит дальнейшую глобальную координацию помощи Украине», — заявил министр.
По словам польского политика, Польша стремится к тому, чтобы в Мадриде были приняты решения, нацеленные на дальнейшее усиление потенциала как элемента укрепления сдерживания и обороны восточного фланга НАТО.