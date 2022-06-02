В Польше приступили к строительству оружейного склада для военнослужащих ВС США

Министерство обороны Польши приступило к реализации проекта по постройке склада боеприпасов для находящихся в стране военнослужащих Вооруженных сил США, заявил глава польского военного ведомства Мариуш Блащак.
В беседе с журналистами он сообщил, что объект начали возводить в Повизде, где располагается бригадная боевая группа американских войск. Он добавил, что склад будет готов в апреле 2024 года.
Также Блащак отметил, что в этом году в том же месте будет построен складской комплекс для боевых машин. По словам министра, он позволит бригадной боевой группе ВС США оперативно получить необходимое вооружение и технику.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков сообщал, что США готовятся к будущим конфликтам, заключая альянсы с целью создания системы глобального доминирования, передает RT.