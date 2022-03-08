В Польше придумали, как передать истребители Украине и избежать удара со стороны России

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Польский ресурс wPolityce.pl опубликовал статью, в которой предложил властям «гениальное» и в то же время простое решение, как передать Киеву боевые самолеты, чтобы совсем не рассориться с Москвой. Материал появился после того, как президент Польши Анджей Дуда, испугавшись ответных военных мер России, отказался от передачи украинской армии 28-и истребителей.

Издание напоминает, что ранее руководство 3-х стран – Польши, Болгарии и Словакии – договорилось предоставить Киеву (за счет ЕС) в общей сложности 70 боевых самолетов советского производства, в том числе 56 МиГ-29 и 14 Су-25. Причем взлетать самолеты для операций на Украине должны были с польских аэродромов. Однако план был свёрнут после заявления Москвы, пообещавшей признать Польшу участницей конфликта.

По словам автора, выход из этой неприятной ситуации прост: нужно уговорить американского президента выкупить эти самолеты у упомянутых стран и самому передать их Киеву. К сделке можно подключить и Канаду, которая вряд ли откажется, учитывая ее особое отношение к Украине.

При этом издание уверяет, что данное предложение сделано не из-за трусости, а только ради того, чтобы осложнить жизнь президенту РФ Владимиру Путину, который вряд ли станет угрожать Белому дому своими ракетами.

А в конце статьи автор приходит к мысли, что МиГи вообще не следует покупать в европейских странах, поскольку такие же машины есть, например, у Индии, Малайзии, Мьянмы, Перу или Судана. Штатам нужно просто купить у них (обменять по бартеру) достаточное количество самолетов и поставить Украине.

«Это еще больше осложнило бы исполнение намерений Путина – кому мстить, непонятно. Если таким способом можно ввести Кремль в конфуз, то почему бы им не воспользоваться?» – заключает издание.

Комментируя статью, шеф-редактор церковно-политической редакции ИA REGNUM Станислав Стремидловский заявил:

«Я в восхищении и представляю, с каким интересом воспримут эту блестящую идею американцы, которые предполагали до сих пор воевать с Россией за счет украинцев и поляков».

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