В полиции Приднестровья рассказали о заказчике теракта в военкомате Тирасполя 13 мая

В МВД Приднестровья подчеркнули, что о «кураторе» Иване стражам порядка стало известно от жителя Кишинева Александра Димова. МУжчина был одним из участников поджога военкомата и был задержан 18 мая. Следственный комитет ПМР, МВД и МГБ республики продолжают расследование теракта.