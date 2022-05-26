В полиции Приднестровья рассказали о заказчике теракта в военкомате Тирасполя 13 мая

Сотрудники МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики рассказали о заказчике теракта в военкомате Тирасполя, произошедшего 13 мая. По словам правоохранителей, это человека зовут Иван, и он непосредственно связан с силовыми структурами Молдавии.
В МВД Приднестровья подчеркнули, что о «кураторе» Иване стражам порядка стало известно от жителя Кишинева Александра Димова. МУжчина был одним из участников поджога военкомата и был задержан 18 мая. Следственный комитет ПМР, МВД и МГБ республики продолжают расследование теракта.
Ранее стало известно, что президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский отправил правительство в отставку. Политик подписал указ о снятии с должности руководителя Кабинета министров Александра Мартынова, сообщал телеканал «360».