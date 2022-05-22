В погоне за красотой: как неудачный поход на пластику женщины в Сочи обернулся большим скандалом

«Несмыкание глазной щели в связи с рубцеванием верхнего и нижнего века (в ананамнезе операции) — это следствие, скорее всего, избыточного удаления тканей, но это только на первый взгляд. Краевой некроз нижнего правого века имеет под собой много причин, которые связаны с ответственностью как врачей, так и пациентки, поэтому говорить, основываясь только на фотографиях некорректно. Могу также предположить, что у девушки возникли проблемы из-за аллергии на препарат, который использовали во время операции. Есть вероятность, что у пострадавшей имеется генетическое заболевание с несуществующим названием. Ни одна операция не может привести к тотальной липоатрофии или дистрофии подкожножировой клетчатки всего лица. Значит, были иные причины в действиях или событиях в послеоперационном периоде», — пояснил специалист.