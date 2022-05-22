В погоне за красотой: как неудачный поход на пластику женщины в Сочи обернулся большим скандалом

Жительница Краснодарского края Юлия Тарасевич едва не стала инвалидом, сделав стандартную операцию по подтяжке лица, передает Первый канал. Юрист Геннадий Нефедовский и пластический хирург Минасян Паруйр рассказали в комментарии «Народным Новостям», как не «потерять лицо» в погоне за вечной молодостью.
Обратившись в одну из частных клиник Краснодарского края за подтяжкой лица Юлия Тарасевич не предполагала, что не только не получит желаемого результата, но и столкнется с колоссальными проблемами. После хирургического вмешательства лицо женщины «украшают» рубцы, она не может улыбаться, поднимать верхнюю губу и закрывать глаза. Бывшая пациента уверена, что врачи допустили фатальную ошибку.
Юлия рассказала журналистам, что обратилась в одну из сочинских клиник, где ее проконсультировал врач Андрей Комаров. Однако операция проходила уже в другом частном медучреждении Краснодара. По словам Тарасевич, там ее курировал ведущий специалист клиники Омар Халед. Именно он предложил Комарову, практикующему в нескольких медучреждениях, усложнить операцию, чтобы «сделать красиво».
С момента операции минул год, Юлия не может нормально спать и улыбаться, а также испытывает психологические проблемы из-за рубцов по всему лицу. Когда женщина обратилась с претензией к врачам, они списали все осложнения на некое генетическое заболевание, о котором «не могли знать заранее». Пострадавшая утверждает, что сдала все необходимые анализы, которые стали основанием для допуска пациентки к операции. Кроме того, она уже успешно делала ринопластику.
Теперь, когда уладить конфликт не удалось, а скандал набрал обороты, дело перешло к следователям. Юлия добавила, что потратила на операцию 300 тысяч рублей, а на последующую реабилитацию еще порядка двух миллионов рублей. Также ей пришлось пройти как минимум десять хирургических процедур.
Судя по фото и видео пациентки, можно предположить несколько причин трагедии, с которой она столкнулась, отметил пластический хирург Минасян Паруйр. По его словам, уместно говорить как о врачебной ошибке, так и о индивидуальной реакции конкретного пациента.
«Несмыкание глазной щели в связи с рубцеванием верхнего и нижнего века (в ананамнезе операции) — это следствие, скорее всего, избыточного удаления тканей, но это только на первый взгляд. Краевой некроз нижнего правого века имеет под собой много причин, которые связаны с ответственностью как врачей, так и пациентки, поэтому говорить, основываясь только на фотографиях некорректно. Могу также предположить, что у девушки возникли проблемы из-за аллергии на препарат, который использовали во время операции. Есть вероятность, что у пострадавшей имеется генетическое заболевание с несуществующим названием. Ни одна операция не может привести к тотальной липоатрофии или дистрофии подкожножировой клетчатки всего лица. Значит, были иные причины в действиях или событиях в послеоперационном периоде», — пояснил специалист.
Так или иначе, продолжил хирург, Тарасевич не стоит слишком увлекаться «исправлением лица» с помощью новых операций. Ей необходимо обратиться к грамотному специалисту.
«Мой основной посыл, как специалиста, не осуждать сейчас, а вернуть пациентку в социально-здоровую жизнь! Для этого я рекомендую ей полноценное обследование и оказание хирургической помощи не с помощью десяти операций, как сказано на видео, а с помощью одного-двух грамотных врачебных вмешательств с должной последующей реабилитацией», — предложил Паруйр.
Юрист Геннадий Нефедовский напомнил, что по сообщениям из СМИ, в отношении врачей возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Данная статья подразумевает причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
«Для установления степени причиненного вреда следствием в настоящее время назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. За совершение данного преступления врачам может грозить до шести лет лишения свободы», — прокомментировал адвокат.
Понятно, что вину тех или иных лиц еще предстоит доказать по закону, добавил юрист. Однако, считает он, медучреждения, оказавшие услуги Юлии Тарасевич, в любом случае должны были вести себя иначе.
«Вопиющим в данной истории является тот факт, что администрация клиники, в которой работали эти врачи, не только не принесла извинения пациентке, но и не постаралась хоть как-то ей помочь с операциями по реконструкции лица, даже не говоря о какой-либо компенсации за причиненный ущерб», — завершил Нефедовский.
Омар Халед, который по словам Тарасевич, принимал участие в принятии решения по ее операции, заявил журналистам, что «очень сильно удивлен информации в СМИ». Он заверил, что не был ни лечащим врачом Юлии, ни хирургом, проводившим ее операцию.