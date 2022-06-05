В Подмосковье состоялся турнир Radio Monte Carlo Golf Cup

Radio Monte Carlo Golf Cup стал площадкой для общения между специалистами по туризму, финансам, недвижимости и индустрии развлечений. Бизнес-сессия была посвящена сразу нескольким видам спорта — гольфу и парусному туризму. В ходе мероприятия обсудили новые возможности, доступные при сегодняшней ситуации в экономике.