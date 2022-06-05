В Подмосковье состоялся турнир Radio Monte Carlo Golf Cup

Турнир Radio Monte Carlo Golf Cup состоялся в загородном клубе Agalarov Golf & Country Club. На мероприятии в Подмсковье собрались десятки экспертов.
Radio Monte Carlo Golf Cup стал площадкой для общения между специалистами по туризму, финансам, недвижимости и индустрии развлечений. Бизнес-сессия была посвящена сразу нескольким видам спорта — гольфу и парусному туризму. В ходе мероприятия обсудили новые возможности, доступные при сегодняшней ситуации в экономике.
«Московская область обладает огромным рекреационным потенциалом, который постоянно расширяется. В регион приезжают сотни тысяч туристов», — объяснил глава Минтуризма Московской области Алексея Шимко.
У специалистов сложились положительные прогнозы относительно рекламной сферы. По мнению экспертов, на рынке ожидается оживление после запуска новых брендов. Предполагается, что это произойдет уже к концу текущего года.
В ходе турнира Radio Monte Carlo Golf Cup «Русская Медиагруппа» подписала контракт о сотрудничестве со Спортивным парусным клубом. Также были заключены соглашения о партнерстве с Национальной парусной Лигой и Центром Туризма «Абрау-Дюрсо».