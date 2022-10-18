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В Подмосковье 75-летний пенсионер прятал тело зарезанной супруги на балконе

В Подмосковье 75-летний пенсионер прятал тело зарезанной супруги на балконе
Федеральное агентство новостей

Тело 85-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили на балконе одной из квартир в Подмосковье. Происшествие случилось в Орехово-Зуево, сообщил источник канала РЕН ТВ.

Выяснилось, что к убийству пенсионерки причастен ее 75-летний супруг. Мужчина на почве личной неприязни несколько раз ударил жену ножом в область спины. От тяжелых травм пострадавшая скончалась на месте.

Убедившись, что супруга мертва, злоумышленник вынес ее тело на балкон. Спустя несколько дней труп нашел зять убитой. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

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