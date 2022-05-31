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В «Почте Mail.ru» появился новый календарь

В «Почте Mail.ru» появился новый календарь

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Компания VK (бывшая Mail.ru Group) объявила о запуске обновлённого календаря в фирменном почтовом сервисе «Почта Mail.ru».


Как отмечают разработчики, календарь в почте стал удобнее для пользователей: появились новые возможности для совместного планирования с коллегами и друзьями, заработало автоматическое добавление событий из писем. Кроме того, обновился дизайн: календарь стал более наглядным.

В календаре теперь можно выбирать разные варианты просмотра — события за день, планировщик на неделю или на месяц. Появилась возможность создавать общие графики — например, для команды, или для друзей, которые вместе собрались в путешествие. Также в новой версии можно увидеть свободное время коллег: это удобно, когда нужно назначить встречу. 

Ещё одна возможность — создание встреч для всех участников переписки. Для этого требуется нажать на значок календаря в правом верхнем углу письма. Обсуждение, начатое в переписке по почте, можно продолжить офлайн или во время видеозвонка. 

При покупке билетов, записи к парикмахеру или на мероприятие событие автоматически добавится в календарь вместе со ссылкой на письмо и напоминанием. 

Обновления затронули веб-версию и мобильное приложение «Почты Mail.ru». 

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mail.ru vk вконтакте Россия
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