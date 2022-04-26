В PGNiG заявили, что «Газпром» с 27 апреля прекратит экспортировать газ в Польшу

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В Польше заявили о прекращении импорта российского газа. Об этом сообщила нефтегазовая компания PGNiG.
Отмечается, что с 27 апреля «Газпром» остановит экспорт голубого топлива в Варшаву. Причиной такого серьезного решения, по данным PGNIG, стали несоблюдения со стороны Польши условий оплаты российского газа.
Ранее в «Газпроме» не стали подтверждать информацию об остановке экспорта топлива в Польшу. При этом уточняется, что именно 26 апреля подошел срок оплаты Польшей приобретенного топлива.
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