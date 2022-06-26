В ПФР сообщили о дополнительной выплате для пенсионеров в размере 8,7 тысячи рублей

«Выплата устанавливается к страховой пенсии по причине старости, потере кормильца или инвалидности. Размер выплат в этом случае составляет 6 тысяч 564 рублей. Если же у пенсионера есть ребенок до 18 лет, ребенок-инвалид либо студент-очник до 23 лет, то выплата составит 8 тысяч 752 рублей», — передает «ФедералПресс».