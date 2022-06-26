В ПФР сообщили о дополнительной выплате для пенсионеров в размере 8,7 тысячи рублей

Ряд пожилых граждан смогут получить дополнительную выплату сверх пенсии, сообщили специалисты Пенсионного фонда России (ПФР).
Пенсионеры, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети, могут рассчитывать на дополнительную выплату. Деньги начислят уже в июле, если граждане успели подать соответствующее заявление в прошлом месяце или раньше, а также получили одобрение.
«Выплата устанавливается к страховой пенсии по причине старости, потере кормильца или инвалидности. Размер выплат в этом случае составляет 6 тысяч 564 рублей. Если же у пенсионера есть ребенок до 18 лет, ребенок-инвалид либо студент-очник до 23 лет, то выплата составит 8 тысяч 752 рублей», — передает «ФедералПресс».
Сотрудники ПФР ранее сообщили, какая категория пожилых граждан РФ может рассчитывать на удвоение пенсии в 2022 году.