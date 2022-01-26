В ПФР рассказали, когда придет выплата 7700 рублей в 2022 году

Эксперты ПФР сообщили россиянам, когда поступит долгожданная выплата, минимальный размер которой составит 7700 рублей. Но с февраля 2022 года размер пособия увеличится, сообщает PRIMPRESS.

В ПФР сообщили, что речь идет о выплате, которая полагается россиянам, ухаживающим за ребенком до полутора лет. Пособие получает любой из родителей, который на законных основаниях ухаживает за малышом.

С нового года выплату платит ПФР. Получить ее могут неработающие россияне, которые не получают пособия по безработице. На данный момент минимальный размер выплаты для неработающих граждан составляет 7082 рубля, но уже с 1 февраля пособие вырастет до 7678 рублей в месяц.

В фонде отметили, что в январе на карты россиян уже поступили деньги за следующий месяц. Досрочная выплата перечислялась в связи с переходным периодом из соцзащиты.

«Пособие за февраль будет выплачено в марте по обычному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в текущем месяце. Вопреки стандартному графику пособие за январь выплачено досрочно не в феврале, а в январе», – заявили в ведомстве.

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