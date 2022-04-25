В Петербурге жильцов многоэтажки эвакуировали после взрыва на лестнице

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Неустановленное устройство взорвалось на лестничной
клетке между седьмым и восьмым этажами в жилом доме Петербурга. Об этом
сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
В результате инцидента 66 человек, в том числе 18
несовершеннолетних, эвакуировали. Граждан временно разместили в пункте на базе
школы.
Повреждения получили двери лифта и стекла, также
образовалась трещина на фасаде здания. Информация о пострадавших не поступала. Специалисты
обследуют помещение и выясняют причины случившегося.
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