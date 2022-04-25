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    В Петербурге жильцов многоэтажки эвакуировали после взрыва на лестнице

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В Петербурге жильцов многоэтажки эвакуировали после взрыва на лестнице

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    https://pixabay.com/

    Неустановленное устройство взорвалось на лестничной
    клетке между седьмым и восьмым этажами в жилом доме Петербурга. Об этом
    сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

    В результате инцидента 66 человек, в том числе 18
    несовершеннолетних, эвакуировали. Граждан временно разместили в пункте на базе
    школы.  

    Повреждения получили двери лифта и стекла, также
    образовалась трещина на фасаде здания. Информация о пострадавших не поступала. Специалисты
    обследуют помещение и выясняют причины случившегося.

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