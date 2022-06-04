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В Петербурге японского шеф-повара задержали по делу об истязании троих детей

В Петербурге японского шеф-повара задержали по делу об истязании троих детей
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Правоохранители Петербурга задержали японского шеф-повара, который подозревается в систематическом истязании троих детей. О преступлении в полицию сообщила жена 52-летнего иностранца.

По информации СМИ, мужчина регулярно совершал насильственные действия в отношении несовершеннолетних детей супруги. Злоумышленник запрещал им ходить в школу, чтобы никто не узнал о домашнем насилии. В съемной квартире на улице Стахановцев японец установил камеры видеонаблюдения с целью слежения за действиями членов семьи в момент отсутствия.

В настоящее время фигурант находится в изоляторе временного содержания. Следователи выясняют все обстоятельства преступления. Вскоре шеф-повару изберут меру пресечения.

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