В Петербурге ввели базовый уровень готовности — что изменится

19 октября на совещании с постоянными членами Совета безопасности Президент России Владимир Путин объявил о введении режима военного положения в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Дополнительно президент России ввел уровень базовой готовности в Санкт-Петербурге, журналисты «Комсомольской правды» рассказали, как это отразится на жизни горожан.
После объявления базового уровня готовности власти города должны будут проводить мероприятия, направленные на защиту города и его жителей от чрезвычайных ситуаций. В частности, будет усилена охрана общественного порядка, а также военных, важных государственных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Власти Петербурга повысят охрану транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.