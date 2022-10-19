В Петербурге ввели базовый уровень готовности — что изменится

После объявления базового уровня готовности власти города должны будут проводить мероприятия, направленные на защиту города и его жителей от чрезвычайных ситуаций. В частности, будет усилена охрана общественного порядка, а также военных, важных государственных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Власти Петербурга повысят охрану транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.