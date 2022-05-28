В Петербурге впервые в мире выставят на аукцион NFT-версию законопроекта

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На благотворительном аукционе в рамках Петербургского международного экономического форума, запланированного на июнь 2022 года, можно будет купить первую в истории NFT-версию законопроекта. Аукцион пройдёт в Доме Ленинградской Торговли в рамках конкурса цифрового искусства «Создавая будущее 2050».





На мероприятии будет выставлен на продажу законопроект об NFT, который депутаты от партии «Новые люди» Антон Ткачев и Владислав Даванков внесли на рассмотрение в Госдуму 19 мая.

Законопроект предполагает ввести понятие NFT и регулировать его как интеллектуальную собственность, чтобы защитить права владельцев токенов и дать возможность музеям привлекать финансирование через цифровые копии произведений искусства.