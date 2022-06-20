В Петербурге возбудили дело спустя полгода после гибели собаки при падении льдины с дома

Правоохранители возбудили уголовное дело спустя полгода после того, как массивная льдина упала с крыши дома на девочку с собакой в Петербурге. Ребенок чудом уцелел, а питомец получил смертельные травмы. Об этом сообщает «Фонтанка».
Происшествие случилось 25 января на Малодетскосельском проспекте. Подрядчик объекта предложил потерпевшей стороне оплатить кремацию пса, однако хозяйку животного не устроила такая компенсация. Тогда женщина обратилась в СК, но процесс затянулся.
Прокуратура направила в суд иск в защиту 16-летней школьницы, которая едва не пострадала при обрушении наледи. Расследование продолжается.