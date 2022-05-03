В Петербурге студентка сорвалась с высоты при побеге из дома после ссоры с опекуном

Инцидент произошел ночью 2 мая в доме на проспекте Героев. После ссоры с опекуном девушка попыталась сбежать из дома и свесила из окна на шестом этаже простыню. Однако оказавшись около четвертого этажа сорвалась вниз. Также известно, что в этот момент студентка была пьяна.