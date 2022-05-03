В Петербурге студентка сорвалась с высоты при побеге из дома после ссоры с опекуном

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Ссора с опекуном завершилась для 17-летней студентки второго курса колледжа травмами и госпитализацией в Петербурге: после конфликта девочка попыталась сбежать из дома через окно, но сорвалась вниз. Об этом рассказал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел ночью 2 мая в доме на проспекте Героев. После ссоры с опекуном девушка попыталась сбежать из дома и свесила из окна на шестом этаже простыню. Однако оказавшись около четвертого этажа сорвалась вниз. Также известно, что в этот момент студентка была пьяна.
В результате девушке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, компрессионный оскольчатый перелом первого и второго позвонков, а также переломы большой берцовой кости со смещением, левой пяточной кости и нижней и верхней челюсти. В настоящий момент пострадавшая находится в больнице. Ее состояние оценивается как тяжелое