В Петербурге сотрудники МЧС подняли на берег тонущий в Фонтанке катер

Согласно имеющимся данным, поздно ночью пришвартованное судно получило повреждение корпуса и стало тонуть. Прибывшие спасатели эвакуировали всех пассажиров. Спустя несколько часов сотрудники МЧС России с помощью специального крана подняли катер на берег и передали его владельцу.