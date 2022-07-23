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В Петербурге сотрудники МЧС подняли на берег тонущий в Фонтанке катер

В Петербурге сотрудники МЧС подняли на берег тонущий в Фонтанке катер
pxhere.com

Пассажирский катер едва не утонул в Петербурге. Происшествие случилось на набережной реки Фонтанки, передает издание 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно имеющимся данным, поздно ночью пришвартованное судно получило повреждение корпуса и стало тонуть. Прибывшие спасатели эвакуировали всех пассажиров. Спустя несколько часов сотрудники МЧС России с помощью специального крана подняли катер на берег и передали его владельцу.

В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов на площади 15 квадратных метров. Никто не пострадал.

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