В Петербурге сотрудники МЧС подняли на берег тонущий в Фонтанке катер

Пассажирский катер едва не утонул в Петербурге. Происшествие случилось на набережной реки Фонтанки, передает издание 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Согласно имеющимся данным, поздно ночью пришвартованное судно получило повреждение корпуса и стало тонуть. Прибывшие спасатели эвакуировали всех пассажиров. Спустя несколько часов сотрудники МЧС России с помощью специального крана подняли катер на берег и передали его владельцу.
В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов на площади 15 квадратных метров. Никто не пострадал.