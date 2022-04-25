В Петербурге разыскивают неизвестного в балаклаве после взрыва в жилом доме

Гражданин в балаклаве, личность которого на данный момент не установлена, заходил в парадную дома на Товарищеском проспекте за несколько минут до взрыва. Петербургские правоохранители разыскивают его по подозрению в причастности к инциденту. Об этом сообщает 78.ru.