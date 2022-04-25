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    В Петербурге разыскивают неизвестного в балаклаве после взрыва в жилом доме

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В Петербурге разыскивают неизвестного в балаклаве после взрыва в жилом доме

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    Nikolay Gyngazov/Russian Look/Globallookpress

    Гражданин в балаклаве, личность которого на данный момент не установлена, заходил в парадную дома на Товарищеском проспекте за несколько минут до взрыва. Петербургские правоохранители разыскивают его по подозрению в причастности к инциденту. Об этом сообщает 78.ru.

    Напомним, неизвестное устройство сдетонировало между седьмым и восьмым этажами. В результате случившегося строение получило повреждения. Жильцов эвакуировали.

    Специалисты выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

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