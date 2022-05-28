В Петербурге приставы взыскали более 380 млн рублей с должников по алиментам с начала года

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов по Петербургу взыскали более 380 млн рублей с должников по алиментам с начала 2022 года. Об этом рассказала заместитель главы городского ведомства Кристина Кашина в беседе с изданием «Петербургский дневник».
За аналогичный период прошлого года сумма взысканий на содержание несовершеннолетних детей составила около 190 млн рублей, отметила представитель ФССП Северной столицы. За неуплату алиментов гражданам грозит административная ответственность, в случае уклонения от наказания и невыполнения родительских обязанностей в отношении нарушителя могут возбудить уголовное дело.
В настоящий момент в производстве ведомства находится 560 таких дел. В розыске числятся 1700 должников по алиментам.