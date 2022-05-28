Новости0

В Петербурге приставы взыскали более 380 млн рублей с должников по алиментам с начала года

В Петербурге приставы взыскали более 380 млн рублей с должников по алиментам с начала года
pixabay.com

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов по Петербургу взыскали более 380 млн рублей с должников по алиментам с начала 2022 года. Об этом рассказала заместитель главы городского ведомства Кристина Кашина в беседе с изданием «Петербургский дневник».

За аналогичный период прошлого года сумма взысканий на содержание несовершеннолетних детей составила около 190 млн рублей, отметила представитель ФССП Северной столицы. За неуплату алиментов гражданам грозит административная ответственность, в случае уклонения от наказания и невыполнения родительских обязанностей в отношении нарушителя могут возбудить уголовное дело.

В настоящий момент в производстве ведомства находится 560 таких дел. В розыске числятся 1700 должников по алиментам.

алименты петербург судебные приставы уголовные дела
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.