В Петербурге приставы взыскали более 380 млн рублей с должников по алиментам с начала года

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов по Петербургу взыскали более 380 млн рублей с должников по алиментам с начала 2022 года. Об этом рассказала заместитель главы городского ведомства Кристина Кашина в беседе с изданием «Петербургский дневник».