В Петербурге посетитель секс-шопа 12 раз ударил ножом продавщицу

Убийство произошло в магазине для взрослых на улице Дыбенко в Северной столицы. Предполагаемого преступника пока не нашли.

Предварительно установлено, что неизвестный зашел в здание примерно в 22:20 по мск и напал на молодую продавщицу. Злоумышленник около 12 раз ударил потерпевшую ножом. После этого он скрылся с места происшествия, передает ФАН.

Жертва смогла самостоятельно добраться до тревожной кнопки и вызвать правоохранителей и медиков. Прибывшие службы обнаружили девушку без признаков жизни. Спасти ее не удалось. Другие детали инцидента выясняются.

загрузка...