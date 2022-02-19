В Петербурге посетитель секс-шопа 12 раз ударил ножом продавщицу

В Петербурге посетитель секс-шопа 12 раз ударил ножом продавщицу Новости
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Убийство произошло в магазине для взрослых на улице Дыбенко в Северной столицы. Предполагаемого преступника пока не нашли.

Предварительно установлено, что неизвестный зашел в здание примерно в 22:20 по мск и напал на молодую продавщицу. Злоумышленник около 12 раз ударил потерпевшую ножом. После этого он скрылся с места происшествия, передает ФАН.

Жертва смогла самостоятельно добраться до тревожной кнопки и вызвать правоохранителей и медиков. Прибывшие службы обнаружили девушку без признаков жизни. Спасти ее не удалось. Другие детали инцидента выясняются.

 
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