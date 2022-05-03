В Петербурге полиция с погоней задержала пьяного водителя каршерингового автомобиля

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Инспекторы дорожно-патрульной службы в ходе погони задержали водителя автомобиля каршеринга, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Происшествие случилось поздно ночью в Петроградском районе Петербурга.
По предварительным данным, пьяный автомобилист проигнорировал требование полицейских об остановке. Стражи порядка преследовали нарушителя порядка 15 минут.
На Петроградской набережной водитель каршеринговой машины не справился с управлением на мокрых трамвайных путях и вылетел на тротуар. После погони у транспорта оказались пробиты передние колеса, поддон картера и повреждена передняя подвеска.
Против задержанного составили административные протоколы об управлении автомобилем в состоянии опьянения, а также о неповиновении полиции. Обстоятельства правонарушения устанавливаются.
Ранее пьяный уроженец Армении насмерть сбил молодую девушку в центре Петербурга, сообщал «Царьград».