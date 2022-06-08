В Петербурге неизвестный вынес из квартиры пенсионера драгоценности на 10 млн рублей

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который произошел в Центральном районе Петербурга. Неизвестный пробрался в квартиру пенсионера и вынес оттуда ювелирные изделия. Об этом сообщает 78.ru.
Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию с заявлением. По его словам, злоумышленник вынес с его жилплощади драгоценности, общая стоимость которых составляет 10 млн рублей.
Стражи порядка проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Балашихе задержали подозреваемого в краже товаров из магазина, передает РИАМО. Сумму ущерба оценили в 20 тыс. рублей.