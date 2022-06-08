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В Петербурге неизвестный вынес из квартиры пенсионера драгоценности на 10 млн рублей

В Петербурге неизвестный вынес из квартиры пенсионера драгоценности на 10 млн рублей
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Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который произошел в Центральном районе Петербурга. Неизвестный пробрался в квартиру пенсионера и вынес оттуда ювелирные изделия. Об этом сообщает 78.ru.

Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию с заявлением. По его словам, злоумышленник вынес с его жилплощади драгоценности, общая стоимость которых составляет 10 млн рублей.

Стражи порядка проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Балашихе задержали подозреваемого в краже товаров из магазина, передает РИАМО. Сумму ущерба оценили в 20 тыс. рублей.

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