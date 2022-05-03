В Петербурге неизвестный в синей куртке ударил шестиклассницу по лицу и украл телефон

В настоящий момент правоохранители разыскивают мужчину 20-30 лет славянской внешности с ростом 170-175 сантиметров. Известно, что в день нападения злоумышленник был один в темно-синюю куртку и в синие шапку джинсы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.