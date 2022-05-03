В Петербурге неизвестный в синей куртке ударил шестиклассницу по лицу и украл телефон

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Сотрудники петербургской полиции разыскивают мужчину в темно-синей куртке, который напал на 12-летнюю школьницу и отобрал у нее мобильный телефон. О произошедшем стало известно от источника ФАН в правоохранительных органах.
В полицию о нападении заявила мать шестиклассницы сегодня ночью. Установлено, что сначала злоумышленник ударил школьницу по лицу, после чего забрал телефон.
В результате девочке диагностировали ушиб мягких тканей, после чего отправили на амбулаторное лечение. Сумма материального ущерба составила три тысячи рублей.
В настоящий момент правоохранители разыскивают мужчину 20-30 лет славянской внешности с ростом 170-175 сантиметров. Известно, что в день нападения злоумышленник был один в темно-синюю куртку и в синие шапку джинсы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.