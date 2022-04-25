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    В Петербурге неизвестный украл страйкбольный автомат в магазине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В Петербурге неизвестный украл страйкбольный автомат в магазине

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    pixabay.com

    Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника, который вынес страйкбольный пневматический автомат из магазина в Петербурге. Происшествие случилось в Пушкинском районе города.

    По предварительным данным, преступник снял с манекена оружие и скрылся в неизвестном направление. Работники торговой точки оценили причиненный материальный ущерб в 12 тыс. рублей.

    Сейчас стражи порядка выяснят обстоятельства инцидента и устанавливают местонахождение похитителя. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    На днях в Москве кассир обменного пункта украл у клиента 1 млн рублей, сообщало РИАМО.

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