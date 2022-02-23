В Петербурге началась первоначальная постановка несовершеннолетних горожан на воинский учет

Начальник отдела призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Петербурга Олег Мазурин рассказал о начавшейся в Северной столице постановке на воинский учет молодых петербуржцев, которым в этом году исполняется 17 лет.

Он объяснил, что при постановке на воинский учет подлежащие призыву молодые люди получают удостоверения. В них указывается категория годности и дата, когда необходимо прибыть в военкомат на призывную комиссию, после достижения совершеннолетия, передает «Петербургский дневник».

«Там же указаны обязанности, то есть устроился на работу, поступил в вуз — принеси справку, родился ребенок — свидетельство о рождении и т. д. Гражданин обязан предоставлять такую информацию военкомату самостоятельно. Все "Я не знал", " Я не видел" не пройдут», — говорит Мазурин.

По его словам, если человек прописан в Петербурге, но учится за границей, то родители должны сами принести в военкомат все необходимые документы. Мазурин подчеркнул, что если повестка по каким-то причинам не пришла, то главное — не терять связь с военкоматом. В противном случае молодой человек будет объявлен в розыск.

загрузка...