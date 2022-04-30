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    В Петербурге главу издательства «Искусство России» арестовали за крупное мошенничество

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В Петербурге главу издательства «Искусство России» арестовали за крупное мошенничество

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    Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об аресте главы издательства «Искусство России». Мужчина подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

    По версии следствия, фигурант совместно с подельниками предоставил фиктивные данные о финансово-хозяйственной деятельности издательства. В результате аферы подозреваемый приобрел «Искусство России» за 8,8 млн рублей, при рыночной стоимости свыше 33,5 млн рублей.

    Таким образом, государству был причинен ущерб в размере порядка 16 млн рублей. Глава издательства не признал вину в инкриминируемом преступлении. Фигурант будет находится в следственном изоляторе до 27 июня 2022 года.

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