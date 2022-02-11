В Петербурге двухлетнюю девочку придавило сошедшим с крыши снегом

В Петербурге двухлетнюю девочку придавило сошедшим с крыши снегом Новости
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Глыба льда вместе со снегом упала с крыши одного из зданий на семью с маленьким ребенком в Петроградском районе Петербурга.

Инцидент произошел на Большом проспекте рядом с домом №33А. Сообщается, что отец семейства не пострадал, а мать получила легкие травмы.

Однако хуже всего пришлось двухлетней девочке, которой снежный пласт упал прямо на голову. Пострадавшего ребенка срочно госпитализировали в детскую городскую больницу. Врачи оказали ей первую помощь, осмотрели и поставили неутешительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, а также сотрясение мозга, пишет «Мойка 78».

К сожалению, подобные ситуации в Северной столице — не редкость. Местные жители получают многочисленные травмы, поскольку по городу невозможно передвигаться безопасно: тротуары сковывает гололед, а с крыш свисают огромные сосульки. Администрация Петербурга под руководством губернатора Александра Беглова так и не смогла наладить качественную работу коммунальщиков, что ставит жизнь и здоровье горожан под угрозу.

 
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