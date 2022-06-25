В Петербурге арестовали уроженку Узбекистана за незаконный въезд в РФ

Правоохранители вышли с ходатайством в районный суд Петербурга и добились ареста для приезжей из Узбекистана. Гражданка центральноазиатской республики незаконно пересекла российскую границу.
В пресс-службе городских судов отметили, что ранее у фигурантки была другая фамилия. В 2011 году она получила статус лица, чье пребывание в РФ нежелательно. Основанием для такого решение стало наличие у иностранки венерического заболевания.
В 2019 году женщина попыталась попасть в Россию на машине. Ее остановили на границе. Тогда в своей стране она сменила документы и прилетела в Петербург. Наличие запрета подследственная проигнорировала.