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В Петербурге арестовали уроженку Узбекистана за незаконный въезд в РФ

В Петербурге арестовали уроженку Узбекистана за незаконный въезд в РФ
pxhere.com

Правоохранители вышли с ходатайством в районный суд Петербурга и добились ареста для приезжей из Узбекистана. Гражданка центральноазиатской республики незаконно пересекла российскую границу.

В пресс-службе городских судов отметили, что ранее у фигурантки была другая фамилия. В 2011 году она получила статус лица, чье пребывание в РФ нежелательно. Основанием для такого решение стало наличие у иностранки венерического заболевания.

В 2019 году женщина попыталась попасть в Россию на машине. Ее остановили на границе. Тогда в своей стране она сменила документы и прилетела в Петербург. Наличие запрета подследственная проигнорировала.

 

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