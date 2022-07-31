В Пермском крае задержали капитана катера по делу о столкновении с сухогрузом

Сотрудники правоохранительных органов задержали капитана катера К-1765, который столкнулся с баржей на реке Кама в Пермском крае. Об этом сообщили представители Центрального МСУТ СК России.
По данным следователей, в ночь на 30 июля между Березниками и населенным пунктом Орел катер с 25 пассажирами на борту столкнулся с сухогрузом, груженым лесом. В результате пострадали девять человек, одного из них госпитализировали.
После ЧП капитан катера скрылся с места аварии. Вскоре его нашли в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина заявил, что выпил после столкновения.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.