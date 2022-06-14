В Пентагоне сообщили о прохождении бойцами ВСУ обучения по применению РСЗО HIMARS

Военнослужащие Вооруженных сил Украины уже приступили к освоению американских реактивных систем залпового огня HIMARS и M270 MLRS, сообщил заместитель министра обороны США Колин Каль.
Об этом представитель Пентагона заявил во время конференции, посвященной национальной безопасности Соединенных Штатов, CNAS. Он подчеркнул, что в истории еще не было прецедентов той поддержке, которую Вашингтон и его союзники оказывают Киеву по части поставок вооружений.
«Мы недавно анонсировали, что предоставим украинцам такие системы, как HIMARS и MLRS, и украинцы проходят на них обучение прямо во время нашего разговора», — сказал Каль.
Стоит отметить, что в то же время он признал, что в настоящий момент артиллерийские возможности Украины существенно уступают российским.