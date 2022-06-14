В Пентагоне сообщили о прохождении бойцами ВСУ обучения по применению РСЗО HIMARS

Об этом представитель Пентагона заявил во время конференции, посвященной национальной безопасности Соединенных Штатов, CNAS. Он подчеркнул, что в истории еще не было прецедентов той поддержке, которую Вашингтон и его союзники оказывают Киеву по части поставок вооружений.