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В Пентагоне сообщили о прохождении бойцами ВСУ обучения по применению РСЗО HIMARS

В Пентагоне сообщили о прохождении бойцами ВСУ обучения по применению РСЗО HIMARS
wikipedia.org David B. Gleason from Chicago, IL – The Pentagon CC BY-SA 2.0

Военнослужащие Вооруженных сил Украины уже приступили к освоению американских реактивных систем залпового огня HIMARS и M270 MLRS, сообщил заместитель министра обороны США Колин Каль.

Об этом представитель Пентагона заявил во время конференции, посвященной национальной безопасности Соединенных Штатов, CNAS. Он подчеркнул, что в истории еще не было прецедентов той поддержке, которую Вашингтон и его союзники оказывают Киеву по части поставок вооружений.

«Мы недавно анонсировали, что предоставим украинцам такие системы, как HIMARS и MLRS, и украинцы проходят на них обучение прямо во время нашего разговора», — сказал Каль.

Стоит отметить, что в то же время он признал, что в настоящий момент артиллерийские возможности Украины существенно уступают российским.

Вооружение Пентагон рсзо США Украина
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