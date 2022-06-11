В Пентагоне сообщили о готовности представить прототипы лазеров для перехвата ракет

Соединенные Штаты приблизились к созданию прототипов лазерного оружия, предназначенного для перехвата ракет, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Об этом министр обороны США заявил в ходе международной конференции «Диалог Шангри-Ла», которая проходила в Сингапуре. По его словам, эти системы могут быть представлены уже в ближайшее время.
«Мы на грани того, чтобы представить прототипы высокоэнергетических лазеров, которые способны противодействовать ракетам», — сказал Остин.
Также он отметил, что расширение военного потенциала и технологическая мощь США могут стать стабилизирующей силой в Индо-Тихоокеанском регионе, который является «центром стратегического притяжения» XXI века.