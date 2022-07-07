В Пентагоне признали, что «аппетит» Украины растет вместе с объемами военной помощи

Украина требует все больше помощи на фоне растущих объемов поставок. Чем больше она получает поддержки, тем сильнее требует еще, заявил представитель Пентагона на брифинге.
«Они хотят вертолеты, совершенно точно – ударные вертолеты, противовоздушные и противоракетные системы защиты, которые мы наблюдаем у большинства наших союзников и партнеров. Похоже, что они хотят этих возможностей. И чем больше они могут получить, тем больше хотят», — пояснил он.
США, по последним данным, при президенте Джо Байдене выделили на военную помощь Украине около 6,8 млрд долларов, 6,1 из них — после 24 февраля.