В Пентагоне признали, что «аппетит» Украины растет вместе с объемами военной помощи

«Они хотят вертолеты, совершенно точно – ударные вертолеты, противовоздушные и противоракетные системы защиты, которые мы наблюдаем у большинства наших союзников и партнеров. Похоже, что они хотят этих возможностей. И чем больше они могут получить, тем больше хотят», — пояснил он.