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В Пентагоне признали, что «аппетит» Украины растет вместе с объемами военной помощи

В Пентагоне признали, что «аппетит» Украины растет вместе с объемами военной помощи
globallookpress.com/Britta Pedersen/dpa

Украина требует все больше помощи на фоне растущих объемов поставок. Чем больше она получает поддержки, тем сильнее требует еще, заявил представитель Пентагона на брифинге.

«Они хотят вертолеты, совершенно точно – ударные вертолеты, противовоздушные и противоракетные системы защиты, которые мы наблюдаем у большинства наших союзников и партнеров. Похоже, что они хотят этих возможностей. И чем больше они могут получить, тем больше хотят», — пояснил он.

США, по последним данным, при президенте Джо Байдене выделили на военную помощь Украине около 6,8 млрд долларов, 6,1 из них — после 24 февраля.

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