В Пентагоне назвали ключевые приоритеты для модернизации ВС США

В США намерены создать боевые машины следующего поколения, такой вывод американские военноначальники сделали, проанализировав острую потребность ВСУ в бронетехнике. Для реализации своих планов по модернизации армии американская военная промышленность приступает к детальной проектной работе над транспортными средствами с учетом поступившей информации с Украины, пишет Defense News.