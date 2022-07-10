В Пентагоне назвали ключевые приоритеты для модернизации ВС США

Ключевым приоритетом при модернизации армии США будут дальнобойные ракеты и артиллерия. Об этом пишет Defense News со ссылкой на начальника штаба армии США генерала Джеймса Макконвилла.
Он отметил высокую результативность тактики российского командования в ходе спецоперации на Украине в части ведения огня на большие расстояния. Эта стратегия стала наглядным примером в правильности выбора для модернизации национальной армии, отметил Макконвилл.
Также генерал подчеркнул, что армия США большое внимание уделяет беспилотным авиационным системам на поле боя, уточнив при этом уязвимость тяжелой бронированной техники перед действиями БПЛА.
В США намерены создать боевые машины следующего поколения, такой вывод американские военноначальники сделали, проанализировав острую потребность ВСУ в бронетехнике. Для реализации своих планов по модернизации армии американская военная промышленность приступает к детальной проектной работе над транспортными средствами с учетом поступившей информации с Украины, пишет Defense News.