В парке Горького прошел ужин в честь открытия “Плюс Дачи”. Среди гостей — Алеся Кафельникова, Светлана Бондарчук, Александр Терехов, Екатерина Варнава

Алеся Кафельникова и Филипп Киркоров

Вчера в парке Горького в Москве состоялось открытие “Плюс Дачи” — популярного пространства, где проходят кинопоказы, концерты и другие развлекательные мероприятия (на эту же площадку в прошлом году на встречу с фанатами приезжала группа Måneskin). В честь старта нового сезона устроили ужин, куда позвали представителей столичного светского общества.

Гостями вечеринки стали Алеся Кафельникова, Аня Чиповская (актриса недавно покинула труппу Театра Табакова), Филипп Киркоров, Екатерина Варнава, Александр Терехов, Ксения Соловьева, Маша Федорова, Ирина Зарькова, Полина Киценко, Сати Спивакова, Светлана Бондарчук и многие другие. Выбрались в свет и молодые родители Саша Новикова и Федук.

Светлана Бондарчук Сергей Харченко и Светлана Бондарчук Алеся Кафельникова Анна Чиповская Федук и Саша Новикова

Александр Терехов и Ксения Соловьева Екатерина Варнава Елена Крыгина Кирилл Рихтер, Виктория Шелягова и Филипп Киркоров Наталья Османн Маша Федорова и Варвара Шмыкова

Мария Богданович и Вика Газинская

Перед гостями выступили солисты ансамбля Ile_Thélème — участники Дягилевского фестиваля, который стартует в Перми уже в эти выходные. Ну а за ужин отвечали повара проекта Ikra ресторатора Бориса Зарькова.

Полина Киценко Сати Спивакова Ирина Зарькова Даниил Радлов и Варвара Шмыкова

Илья Бачурин Галина Мазаева Влад Лисовец Алеко Надирян “Плюс Дача”