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В парке Горького прошел ужин в честь открытия “Плюс Дачи”. Среди гостей — Алеся Кафельникова, Светлана Бондарчук, Александр Терехов, Екатерина Варнава

В парке Горького прошел ужин в честь открытия "Плюс Дачи". Среди гостей — Алеся Кафельникова, Светлана Бондарчук, Александр Терехов, Екатерина Варнава

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Светская жизнь





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Алеся Кафельникова и Филипп Киркоров

Вчера в парке Горького в Москве состоялось открытие “Плюс Дачи” — популярного пространства, где проходят кинопоказы, концерты и другие развлекательные мероприятия (на эту же площадку в прошлом году на встречу с фанатами приезжала группа Måneskin). В честь старта нового сезона устроили ужин, куда позвали представителей столичного светского общества.

Гостями вечеринки стали Алеся Кафельникова, Аня Чиповская (актриса недавно покинула труппу Театра Табакова), Филипп Киркоров, Екатерина Варнава, Александр Терехов, Ксения Соловьева, Маша Федорова, Ирина Зарькова, Полина Киценко, Сати Спивакова, Светлана Бондарчук и многие другие. Выбрались в свет и молодые родители Саша Новикова и Федук.

Светлана БондарчукСветлана БондарчукСергей Харченко и Светлана БондарчукСергей Харченко и Светлана БондарчукАлеся КафельниковаАлеся КафельниковаАнна ЧиповскаяАнна ЧиповскаяФедук и Саша НовиковаФедук и Саша Новикова

Александр Терехов и Ксения СоловьеваАлександр Терехов и Ксения СоловьеваЕкатерина ВарнаваЕкатерина ВарнаваЕлена КрыгинаЕлена КрыгинаКирилл Рихтер, Виктория Шелягова и Филипп КиркоровКирилл Рихтер, Виктория Шелягова и Филипп КиркоровНаталья ОсманнНаталья ОсманнМаша Федорова и Варвара ШмыковаМаша Федорова и Варвара Шмыкова

Мария Богданович и Вика ГазинскаяМария Богданович и Вика Газинская

Перед гостями выступили солисты ансамбля Ile_Thélème — участники Дягилевского фестиваля, который стартует в Перми уже в эти выходные. Ну а за ужин отвечали повара проекта Ikra ресторатора Бориса Зарькова.

Полина КиценкоПолина КиценкоСати СпиваковаСати СпиваковаИрина ЗарьковаИрина ЗарьковаДаниил Радлов и Варвара ШмыковаДаниил Радлов и Варвара Шмыкова

Илья БачуринИлья БачуринГалина МазаеваГалина МазаеваВлад ЛисовецВлад ЛисовецАлеко НадирянАлеко Надирян"Плюс Дача"“Плюс Дача”


nadjabeschНадя Бесчетникова


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Архивы пресс-служб


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