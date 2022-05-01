В Париже задержали 45 участников первомайской демонстрации

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Сотрудники правоохранительных органов Парижа задержали 45 участников первомайской демонстрации. Об этом заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
«Пострадали восемь сотрудников полиции, также было произведено 45 задержаний, среди которых — женщина, напавшая на пожарного, она не пострадала», — пояснил правоохранитель в эфире телеканала BFMTV.
Традиционное для 1 мая мероприятие началось в Париже на площади Республики около 15:00 по местному времени (16:00 по московскому времени). В демонстрации приняли участие молодежные организации, левые политики и профсоюзы, а также представители социалистических, коммунистических партий и сторонники движения «Желтые жилеты».
Шествие перестало быть мирным после того, как к акции присоединились представители радикального молодежного движения black block. Его участники жгли мусорные баки, бросали в полицейских камни и куски асфальта, а также сносили металлические ограждения.