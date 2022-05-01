В Париже задержали 45 участников первомайской демонстрации

Традиционное для 1 мая мероприятие началось в Париже на площади Республики около 15:00 по местному времени (16:00 по московскому времени). В демонстрации приняли участие молодежные организации, левые политики и профсоюзы, а также представители социалистических, коммунистических партий и сторонники движения «Желтые жилеты».