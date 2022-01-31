В ответ на жесткие санкции США Россия может применить экономическое супероружие

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Экономист Василий Колташов сообщил о наличии у руководства РФ супероружия, которое оно может применить в ответ на новые санкции Запада.

Международная деловая газета Financial Times сообщила о разработке властями США, Великобритании и стран Евросоюза нового пакета антироссийских санкций. Ограничительные меры, по информации издания, должные затронуть энергетическую сферу РФ. Как утверждает автор статьи, с большой долей вероятности они будут введены в случае обострения ситуации на Украине.

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с корреспондентом издания «Народные Новости» отметил, что подобный шаг со стороны европейских государств еще больше осложнит и без того не самую простую ситуацию на газовом рынке ЕС. Раскручивая истерию с якобы готовящимся «российским вторжением» на Украину, западные политики провоцируют рост цен на энергоресурсы, усиливая пагубные процессы. Новый пакет санкции, конечно, ударит по России, но и для Запада без последствий такое решение не останется. Москве есть чем ответить.

«Что касается западных санкций. У России есть экономическое супероружие против них. Это освобождение интеллектуальной собственности. Если ограничения введут, то в МИД РФ считают, что можно будет расторгнуть дипломатические отношения с США и начать выдавать патенты», – заявил Колташов.

Такой шаг, со слов эксперта, приведет к краху экономической модели Запада, основой которой выступает интеллектуальная собственность. В США знают об этой ахиллесовой пяте, а потому вряд ли допустят подобное развитие событий. Таким образом, угрозы жестких санкций, поступающий в адрес России, абсолютно ничтожны, подвел итог экономист.

 
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