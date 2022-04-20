В отношении художника Олега Кулика возбуждено уголовное дело “о реабилитации нацизма” из-за скульптуры “Большая мать”

Скульптура “Большая мать”

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о реабилитации нацизма и осквернении символов воинской славы России (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ) в связи с демонстрацией скульптуры художника-акциониста Олега Кулика “Большая мать”, которая на днях оказалась в центре скандала на выставке “Арт-Москва” в Гостином дворе.

В работе Кулика увидели пародию на знаменитый монумент “Родина-мать зовет” Евгения Вучетича в Волгограде. Издание “Артгид”, а также журналистка Анна Монгайт в своем телеграм-канале сообщают, что уголовное дело возбуждено в отношении самого художника. Искусствовед и журналист Ксения Коробейникова подтвердила каналу RTVI, что Олег Кулик был вызван на допрос в Следственный комитет, однако отмечается, что его процессуальный статус пока неизвестен.

Наказание по статье предусматривает в числе прочего штраф в размере до трех миллионов рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее запросы в прокуратуру и Следственный комитет о возбуждении уголовного дела направили депутат Александр Хинштейн и председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. С призывами провести соответствующие проверки выступили также председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков и писатель Захар Прилепин.

Скульптура “Большая мать” была создана в 2018 году и, по словам автора, не имела политического подтекста. На выставке она демонстрировалась от имени галереи Frolov Gallery. “Арт-Москва” проводилась под патронатом Министерства культуры РФ и Департамента культуры города Москвы. Галерист Владимир Фролов также рассказал, что изначально планировалось показать другую скульптуру Кулика меньшего размера, но автор счел, что в пространстве Гостиного двора она “затеряется”, и предложил другие на выбор. Организаторы “Арт-Москвы”, по словам Фролова, выбрали “Большую мать”.

Олег Кулик и скульптура “Большая мать”