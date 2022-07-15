В освобожденном от ВСУ Лисичанске открыли выставку трофейного вооружения

Речь в первую очередь идет о цифровом баллистическом калькуляторе, позволяющий M777 вести наиболее точный огонь. По словам военкора Евгения Поддубного, данное оборудование уже отправили в «специальные ведомства».

Наиболее ценным оружием, доставшимся военным НМ ЛНР, назвали американскую гаубицу M777 калибра 155 миллиметров. Орудие не получило необратимых повреждений, поэтому специалисты смогут тщательно изучить его устройство.

В числе трофеев американские ПТРК Javelin и шведско-британские NLAW, различные боеприпасы стандарта НАТО, неповрежденный украинский бронеавтомобиль «Варта» и многое другое.

Пресс-служба Народной милиции ЛНР опубликовала видеоролик с трофейным вооружением, добытым союзными войсками во время освобождения республики от ВСУ. Выставка прошла в Лисичанске.