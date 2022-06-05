В освобожденном Бердянске четверо молодых людей подняли флаг России

В освобожденном Бердянске четверо молодых людей выразили желание поднять российский флаг. С таким предложением они обратились в Военно-гражданскую администрацию города.
Юные жители Бердянска смогли торжественно поднять флаг России под гимн страны. Видео церемонии опубликовал на своей странице в социальной сети член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По словам Рогова, ребята рассказали, что хотят выразить свою гражданскую позицию и чувство радости от возвращения Бердянска в Россию.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.