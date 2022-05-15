В оснащение ноутбука Lenovo ThinkPad T15p вошел 14-ядерный процессор Core i7-12800H и дискретный 3D-ускоритель GeForce RTX 3050

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В феврале текущего года Lenovo представила ноутбуки ThinkPad T14 и T16, а сейчас у компании появилась «промежуточная» модель – ThinkPad T15p. Новинка базируется на процессорах Intel Core 12 поколения. В частности, она оснащается 14-ядерными Core i7-12800H и Core i7-12700H. А за обработку графики и вывод картинки отвечает дискретный 3D-ускоритель Nvidia GeForce RTX 3050.





ThinkPad T15p оснащается оперативной памятью DDR5, максимальный объем – 64 ГБ. Для установки SSD предусмотрено два слота M.2. Базовый дисплей модели – с разрешением Full HD и охватом 100% цветового пространства sRGB. Топовая версия оснащается экраном с разрешением 4К и охватом 100% цветового пространства AdobeRGB. Диагональ экранов – 15,6 дюйма.

Габариты ThinkPad T15p – 366,5 x 250 x 22,7 мм, емкость аккумуляторной батареи составила 68 Вт·ч. В числе портов и разъемов – порт USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, слот для карт SD, сетевой порт RJ-45, порт USB Type-A.