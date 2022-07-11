В Оренбурге увековечат имена погибших в спецоперации в Донбассе

Администрация Оренбурга при поддержке правительства области создаст аллею памяти военнослужащих, погибших в ходе специальной операции по освобождению Донбасса. С данной инициативой выступило командование Воинской части 44296, сообщают prooren.ru.
В пресс-службе мэрии уточнили, что аллея будет поделена на шесть мемориалов, часть из которых будет посвящена памяти героев Великой Отечественной войны — Рихарду Зорге, Петру Ивашутину и Петру Шмыреву, остальные монументы — оренбуржцам, погибшим на Украине: Сергею Панову, Алексею Ютукову и Виктору Ситнику.
«Я благодарен командованию за инициативу, убежден, что в наше время создание таких памятных мест – это очень важное дело. На аллее будут установлены 6 мемориалов нашим землякам героям, которые мужественно защищали свою Родину. У них разная судьба, но всех их объединяет одно — это великие герои, память о которых очень важно сохранить и передать ее нашим детям», — рассказал глава областного центра Сергей Салмин.
Территории будущего мемориала уже подготовлены к установке монументов. Памятные плиты планируют выполнить из алюминиевых декоративных панелей. Разместится аллея на территории военной части по ул. Гражданской.