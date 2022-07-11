В Оренбурге увековечат имена погибших в спецоперации в Донбассе

«Я благодарен командованию за инициативу, убежден, что в наше время создание таких памятных мест – это очень важное дело. На аллее будут установлены 6 мемориалов нашим землякам героям, которые мужественно защищали свою Родину. У них разная судьба, но всех их объединяет одно — это великие герои, память о которых очень важно сохранить и передать ее нашим детям», — рассказал глава областного центра Сергей Салмин.