В описании системной платы Biostar Z690A-Silver производитель отмечает наличие слота PCIe 5.0

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Компания Biostar представила системную плату Z690A-Silver, построенную на наборе системной логики Intel Z690 и рассчитанную на процессоры Intel Core 12 поколения в исполнении LGA 1700.

В описании платы типоразмера ATX производитель выделяет наличие слота расширения PCIe 5.0 x16. Помимо него, есть слот PCIe 4.0 x16, работающий в режиме x4, и два слота PCIe 3.0 x1. На плате есть четыре слота для модулей оперативной памяти DDR4 DIMM. Объем памяти может достигать 128 ГБ. Поддерживаются модули до DDR4-5000+ (OC). Такая частота памяти обеспечивается за счёт поддержки профилей разгона Intel XMP.









Что касается подключения накопителей, для этого использовать восемь портов SATA 6 Гбит/с и три слота M.2. В два слота разведен интерфейс PCIe 4.0 x4, в третий — PCIe 3.0 x4 и SATA 6 Гбит/с.

В оснащение также входят порт 2.5GbE на контроллере Realtek RTL8125B, восьмиканальная (7.1) звуковая подсистема на кодеке Realtek ALC1220, два порта USB 3.2 Gen2 Type-C, пять портов USB 3.2 Gen2, два порта USB 3.2 Gen1 и шесть портов USB 2.0. Кроме того, есть по одному видеовыходу HDMI 2.0, DisplayPort и DVI-D.

Цену новинки производитель не приводит.