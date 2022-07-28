В ООН призвали возобновить переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова

«Мы против любой риторики, касающейся использования подобного смертоносного оружия и продолжаем призывать к возобновлению переговоров по мирной денуклеаризации Корейского полуострова», — сказал Хак.

По его словам, ООН не поддерживает любую риторику относительно применения оружия массового поражения.