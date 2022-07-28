В ООН призвали возобновить переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова

ООН рассчитывает на возобновление переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак.
По его словам, ООН не поддерживает любую риторику относительно применения оружия массового поражения.
«Мы против любой риторики, касающейся использования подобного смертоносного оружия и продолжаем призывать к возобновлению переговоров по мирной денуклеаризации Корейского полуострова», — сказал Хак.
Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о готовности при необходимости задействовать ядерный арсенал республики.