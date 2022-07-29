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В ООН отреагировали на обстрел СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке

В ООН отреагировали на обстрел СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке
globallookpress.com/Daniel Karmann/dpa

Представители ООН отреагировали на ракетный обстрел со стороны украинской армии по следственному изолятору в Еленовке на территории Донецкой Народной Республики.

Офис генерального секретаря организации сообщил, что ООН обеспокоена атакой на колонию, в которой содержались украинские военнопленные и бойцы нацбатальонов. Однако в настоящий момент представители организации не располагают информацией из первых рук.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по СИЗО в Еленовке из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате обстрела погибло 53 человека.

ВСУ ДНР ООН
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