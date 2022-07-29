В ООН отреагировали на обстрел СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке

Представители ООН отреагировали на ракетный обстрел со стороны украинской армии по следственному изолятору в Еленовке на территории Донецкой Народной Республики.
Офис генерального секретаря организации сообщил, что ООН обеспокоена атакой на колонию, в которой содержались украинские военнопленные и бойцы нацбатальонов. Однако в настоящий момент представители организации не располагают информацией из первых рук.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по СИЗО в Еленовке из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате обстрела погибло 53 человека.