В Омске обнаружили труп пропавшего прошлой осенью студента

Молодой человек ушел из дома в Советском округе областного центра после ссоры с матерью. С собой юноша не взял ни ключи, ни телефон. Помимо этого, он не надел верхнюю одежду. Отец пропавшего, который не жил с семьей, просил сына вернуться, публикуя соответствующие обращения в соцсетях.