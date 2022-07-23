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В Омске обнаружили труп пропавшего прошлой осенью студента

В Омске обнаружили труп пропавшего прошлой осенью студента
Федеральное агентство новостей

Омские поисковики нашли мертвым студента, об исчезновении которого стало известно в ноябре 2021 года. На тот момент ему было 18 лет. Об этом сообщил отряд «Доброспас».

Молодой человек ушел из дома в Советском округе областного центра после ссоры с матерью. С собой юноша не взял ни ключи, ни телефон. Помимо этого, он не надел верхнюю одежду. Отец пропавшего, который не жил с семьей, просил сына вернуться, публикуя соответствующие обращения в соцсетях.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Причина смерти пока не известна. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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