В Омске будут производить отечественные ноутбуки

Инженеры из Омска начали предсерийное производство отечественных ноутбуков, последние тестовые испытания начнутся на будущей неделе. А первая партия из 1000 единиц появится уже в этом году.





Новинки позиционируются как энергоэффективные и экономные решения на базе процессоров Arm. Утверждается, что ноутбуки надёжно защищены от кибератак, а также от утечки персональных данных. Ведь эти ноутбуки полностью построены на российских комплектующих.

«Сейчас, на фоне блокировки поставок электроники в страну из недружественных стран, у нас есть шанс занять эту нишу, дать импульс для развития внутренней продукции, независимой от внешнего рынка. И мы готовы запустить новое массовое производство. Заказчики уже есть. В планах – вывести в свет первую тысячу ноутбуков, идти дальше и составить конкуренцию иностранным “одноклассникам”», — пояснил директор компании-разработчика Максим Копосов.

Новинки получат пластиковый корпус цвета мокрого асфальта. Первый прототип был оснащён алюминиевых корпусом. Как отмечается, но создание нового ноутбука разработчики потратили год.

Пока не сообщается, сколько будет стоить новая техника и какие характеристики получит. При этом ранее стало известно о ноутбуках Bitblaze Titan BM15. Вероятно, речь идёт как раз о них.