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В Офисе президента Украины назвали спикера парламента Венгрии «недополитиком» за критику Зеленского

В Офисе президента Украины назвали спикера парламента Венгрии «недополитиком» за критику Зеленского
President’s Office/Keystone Press Agency/globallookpress

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига заявил, что спикер парламента Венгрии Ласло Кевера является «недополитиком», потому что резко высказался о Владимире Зеленском, сообщает РИА Новости.

Венгерский парламентарий ранее заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы имеет проблемы с психикой. В ответ на это замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига назвал Ласло Кевера «недополитиком».

«Народ всегда мудр и знает веками, как отвечать на совершенно неприемлемые, дикие высказывания недополитиков», — ответил политику Сибига.

По его словам, «осла узнаешь по ушам, а дурака – по болтовне, у короткого ума язык длинный». Также Сибига определил венгерскому парламентарию место на «свалке истории».

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