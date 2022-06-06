В Офисе президента Украины назвали спикера парламента Венгрии «недополитиком» за критику Зеленского

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига заявил, что спикер парламента Венгрии Ласло Кевера является «недополитиком», потому что резко высказался о Владимире Зеленском, сообщает РИА Новости.
Венгерский парламентарий ранее заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы имеет проблемы с психикой. В ответ на это замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига назвал Ласло Кевера «недополитиком».
«Народ всегда мудр и знает веками, как отвечать на совершенно неприемлемые, дикие высказывания недополитиков», — ответил политику Сибига.
По его словам, «осла узнаешь по ушам, а дурака – по болтовне, у короткого ума язык длинный». Также Сибига определил венгерскому парламентарию место на «свалке истории».